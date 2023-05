Esvaziada, seleção brasileira busca hexa do Mundial sub-20; veja os possíveis destaques

Estreia do Brasil ocorre neste domingo, 21, diante da Itália, na cidade de Mendoza

Reprodução/Instagram/@marcosleonardo09 Marcos Leonardo é a principal esperança da seleção brasileira sub-20



A seleção brasileira começa sua trajetória no Mundial sub-20 a partir das 18h (de Brasília) deste domingo, 21, diante da Itália, em Mendoza, em território argentino. Dono de cinco títulos, o Brasil tentará igualar a hexacampeã Argentina como maior vencedora do torneio. Para isso, entretanto, o técnico Ramón Menezes não contará com nomes importantes da categoria, como Vitor Roque (Athletico-PR), Endrick (Palmeiras), Aleksandr (Fluminense), Pedro (Corinthians) e Lucas Beraldo (São Paulo), que não foram liberados por seus respectivos clubes. O treinador, por outro lado, terá à disposição a base da equipe vencedora do Sul-Americano deste ano. O atacante Marcos Leonardo (Santos), o meio-campista Andrey Santos (Vasco) e o zagueiro Robert Renan (Zenit) são os principais candidatos a se destacarem pela Canarinho na competição. Os pontas Giovani (Palmeiras) e Marquinhos (Arsenal) também merecem atenção.

O Mundial sub-20 começa neste sábado, 20, e tem a final marcada para 11 de junho, em La Plata. No Grupo D, a seleção brasileira inicia a campanha diante da Itália. Depois, na próxima quarta-feira, o adversário será a República Dominicana. O time liderado por Ramón Menezes encerra a primeira fase contra a Nigéria, em 27 de maio. As duas primeiras equipes de cada chave e as quatro melhores terceiras colocadas asseguram vaga nas oitavas de final. Pentacampeão, o Brasil venceu a competição pela última vez em 2011, quando contava com o talento de Oscar, Philippe Coutinho, Henrique e Casemiro, por exemplo. As outras conquistas aconteceram em 1983, 1985, 1993 e 2003. Por causa da Covid-19, a edição de 2021 foi cancelada pela Fifa.

Veja os atletas do Brasil no Mundial Sub-20