Manchester City x Real Madrid: Duelo entre Haaland e Vinicius Júnior deve definir concorrente de Messi à Bola de Ouro

Manchester City e Real Madrid entram em campo no Etihad Stadium, nesta quarta-feira, 17, para definir a segunda vaga na decisão da Liga dos Campeões – a bola rola a partir das 16 horas (de Brasília). Após o empate em 1 a 1 na partida de ida, os times chegam precisando de apenas um triunfo simples para ir à final contra a Inter de Milão, marcada para 10 de junho, em Istambul, na Turquia. De um lado, os ingleses perseguem o sonho do título inédito e buscam entrar no seleto hall de vencedores europeus. Do outro, os espanhóis almejam ampliar sua hegemonia no Velho Continente e levantar a “Orelhuda” pela 15ª vez. Fora os objetivos coletivos, a partida também reserva um duelo individual para saber quem disputará com Lionel Messi a Bola de Ouro 2023. Protagonistas de suas respectivas equipes, Erling Haaland e Vinicius Júnior estão em alta e também lutam pelo posto de melhor jogador do mundo na temporada 2022/23.

Como está a disputa pela Bola de Ouro?

Mesmo sem ter disputado a Copa do Mundo de 2022, o norueguês Erling Haaland entra na briga por suas marcas impressionantes. Restando menos de um mês para o fim da temporada, o atacante é o principal goleador do futebol mundial, contabilizando 53 gols e oito assistências em 50 partidas, considerando o desempenho no Manchester City e na seleção da Noruega. Artilheiro da Liga dos Campeões, o centroavante tem 12 gols, quatro à frente do segundo colocado Mohamed Salah, do Liverpool, que já deixou a competição. No Campeonato Inglês, já são 36 bolas na rede, recorde histórico de um atleta numa edição da Premier League. Muito perto do título inglês, Haaland se tornaria o grande favorito da Bola de Ouro, caso conquiste também a Champions League.

Vinicius Júnior, por sua vez, não tem números tão avassaladores quanto Haaland. Em 59 jogos por Real Madrid e seleção brasileira, o “Malvadeza” colaborou com 24 gols marcados e 23 assistências para os companheiros. Apesar disso, o atacante coleciona atuações decisivas no mata-mata da Liga dos Campeões, no título da Copa do Rei e do Mundial de Clubes, além de um bom desempenho no Campeonato Espanhol, onde os madrilenos não ficarão com a taça. Protagonista da equipe merengue, o ex-Flamengo também foi o principal atacante do Brasil na Copa do Mundo disputada no Catar. Desta forma, o segundo título da Champions consecutivo impulsionaria Vini na briga pelos prêmios individuais.

Por que Messi está no páreo?

Lionel Messi não fez uma excelente temporada no Paris Saint-Germain. Na Liga dos Campeões, o atacante não conseguiu evitar a eliminação precoce para o Bayern de Munique, nas oitavas de final. Nas últimas semanas, o craque ainda passou a ser vaiado por torcedores, que reprovaram a sua viagem à Arábia Saudita sem a autorização do clube. O astro, entretanto, tem os números e a Copa ao seu lado. Perto do troféu no Francês, ele tem 36 gols e 24 assistências em duelos por PSG e Albiceleste. Herói do tricampeonato da Argentina, o “Extraterrestre” ainda brilhou no Catar, registrando sete tentos e três assistências na campanha. Eleito o melhor atleta do torneio da Fifa, Messi também tem o histórico peso da conquista do Mundial na Bola de Ouro. Nas últimas edições, a tradicional premiação costuma condecorar o campeão mundial. Foi assim com Lothar Matthäus (1990), Zinédine Zidane (1998), Ronaldo (2002), Fábio Cannavaro (2006) e Luka Modric (2018). Algumas exceções, porém, são o próprio Messi (2010), além de Cristiano Ronaldo (2014).

Fifa The Best deve ficar entre Haaland e Vini Júnior

Messi está na briga da Bola de Ouro 2023 porque o juri da revista “France Football”, responsável por organizar a premiação, avaliará o período da temporada europeia, ou seja, de agosto de 2022 até junho deste ano. Assim, o argentino é um forte candidato devido à campanha na Copa do Mundo. O mesmo, entretanto, não acontecerá no The Best. Dona da celebração, a Fifa antecipou a edição 2022 para o fim do ano passado, prestigiando os vencedores do Mundial. Desta forma, a próxima edição não levará em consideração o torneio disputado no Catar e deverá ter Haaland e Vinicius Júnior como principais concorrentes.