Eurocopa feminina: Anfitriã, Inglaterra faz 8 a 0 na Noruega e se garante nas quartas de final

Resultado é a maior goleada da história da Eurocopa (masculina e feminina); Noruega decide vaga na última rodada com a Áustria

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Mead foi a estrela da partida, com três gols e muita movimentação em campo



A Inglaterra mostrou o porquê é considerada uma das favoritas ao título da Eurocopa feminina nesta segunda-feira, 11, ao vencer a Noruega por 8 a 0 na segunda rodada da fase de grupos. O resultado é a maior goleada da história do torneio, masculino e feminino. Sendo assim, as anfitriãs já se garantiram nas quartas de final faltando uma rodada. A Noruega até que começou bem, controlando a partida nos 10 minutos iniciais, mas aos 12, por desatenção na marcação, Thorisfottir derrubou White na área e a árbitra marcou pênalti. Stanway bateu e abriu o placar. Três minutos depois, Hemp ampliou. A bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR revisou e validou o gol. A partir daí, a Noruega se perdeu e foi vendo a goleada nascer. Aos 29, White fez seu primeiro gol no jogo. Aos 34, Mead marcou o 4º da Inglaterra. Quatro minutos depois, a mesma Mead fez mais um e aos 41 minutos, White anotou o sexto gol. No segundo tempo, a Inglaterra desacelerou, mas mesmo assim o jogo estava fácil. Aos 21, Russo (que tinha acabado de entrar) fez o sétimo e aos 43 Mead finalizou o oitavo e seu hat-trick. A camisa 7 das Leonesses é a artilheira da competição até então com 4 gols.

Definição do Grupo A

Na última rodada, a Inglaterra só cumprirá tabela contra a Irlanda do Norte – estreante na competição, que perdeu para a Áustria nesta segunda-feira e está eliminada. Já a Noruega joga a classificação contra as austríacas. Elas precisam vencer por, no mínimo, cinco gols para avançar. Somente as duas primeiras seleções de cada chave avançam de fase. Os dois jogos acontecem na sexta-feira, 15, às 16h (horário de Brasília).