CBF define escala de arbitragem das oitavas de final da Copa do Brasil; confira

Oito jogos desta semana definirão os classificados para a próxima fase do torneio nacional

César Greco/ Agência Palmeiras Raphael Claus apitará Cruzeiro x Fluminense



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira, 11, a escala da arbitragem da rodada de volta da Copa do Brasil, que acontece nesta semana. No clássico nacional do Maracanã, Wilton Pereira Sampaio apitará a partida entre Flamengo e Atlético-MG. Já nos clássicos paulistas, Leandro Pedro Vuaden estará no Allianz Parque em Palmeiras x São Paulo, enquanto Jean Pierre comando Santos x Corinthians, na Vila Belmiro. Envolvido em polêmica neste final de semana, Anderson Daronco irá trabalhar em Ceará x Fortaleza, no Castelão. Veja a escala completa abaixo.