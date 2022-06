Everton Cebolinha desembarca no Rio e manda recado para a torcida do Flamengo

O atacante também sonha em retornar à seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2022, que acontece no fim deste ano, no Catar

EFE/EPA/PAULO NOVAIS Everton Cebolinha fechou com o Flamengo



Logo após passar por exames médico em São Paulo, Everton Cebolinha desembarcou no Rio de Janeiro na tarde deste sábado, 18, para assinar contrato com o Flamengo. Muito assediado na saída do aeroporto, o atacante foi recepcionado por Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Rubro-Negro, e mandou um recado para a torcida flamenguista. “Sempre foi um sonho vestir essa camisa. Espero ser muito feliz”, declarou o jogador, que foi contratado junto ao Benfica por 13,5 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 72,5 milhões).

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Everton Cebolinha brilhou no time gaúcho, onde ganhou Libertadores (2017), Copa do Brasil (2016), Recopa Sul-Americana (2018) e o bicampeonato estadual (2018 e 2019). Contratado pelo Benfica em 2020, o atacante não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Ainda assim, ele sonha em retornar à seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2022, que acontece no fim deste ano. “Se falar que não [sonho], estaria mentindo”, afirmou o atleta de 26 anos, que ganhou a Copa América de 2019 com a Canarinho.

Apesar da euforia dos torcedores flamenguista, Everton Cebolinha ficará um mês treinando na Gávea e só poderá estrear a partir do dia 18 de julho, quando a janela de transferência do Brasil reabre. O atacante chega para tentar fortalecer o sistema ofensivo do Rubro-Negro, que perdeu Bruno Henrique por causa de uma grave lesão – o jogador machucou o joelho direito e pode perder o restante da temporada 2022. Treinador da equipe carioca, Dorival Júnior ainda conta com Gabigol, Pedro, Marinho e Vitinho para o setor.