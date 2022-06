Mauro Cezar vê Flamengo perto de Everton Cebolinha e exalta contratação: ‘É decisivo’

Durante o programa ‘Bate-Pronto’, o comentarista informou que o Benfica aceitou a oferta do Rubro-Negro e que apenas alguns detalhes precisam ser resolvidos entre o clube carioca e o atacante

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira analisou a possível chegada de Everton Cebolinha no Flamengo



O Flamengo está muito perto de contratar Everton Cebolinha, confirmou o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, 15. Durante o programa “Bate-Pronto”, o comentarista informou que o Benfica aceitou a oferta do Rubro-Negro e que apenas alguns detalhes precisam ser resolvidos entre o clube carioca e o atacante. “Não está fechado, mas está muito próximo. A proposta é de cerca 13 ou 14 milhões de euros, mas pode ser maior com as metas estipuladas em contrato. Esse é um dos pontos que estão sendo discutidos ainda. O negócio vai acabar saindo, questão de alguns dias”, declarou.

Mauro Cezar Pereira acredita que a contratação pode melhorar o desempenho do Flamengo, que vem decepcionando no Brasileirão e ocupa apenas a 16ª colocação da tabela neste início de campeonato. “O negócio é bom para Benfica, Flamengo e Cebolinha. Ele é um jogador com características decisivas. Agora, tem gente descartando o Bruno Henrique, que é um dos poucos que se salva na temporada. Ele resolveu a maioria dos jogos do time no ano, dando cinco assistências e fazendo um gol na Libertadores. Então é preciso ficar com os dois. Claro, se pintar uma proposta boa para o Bruno Henrique, dá para negociá-lo”, acrescentou o jornalista.

