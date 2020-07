Em áudio vazado, rival mostra incredulidade após enfrentar Flamengo: ‘Que time é aquele?’

Lateral-direito do Boavista, Everton Silva esteve em campo na derrota para o Mengão na última quinta-feira, 01, no Maracanã

Montagem sobre fotos/Divulgação/Paulo Sérgio/Estadão Conteúdo Lateral-direito do Boavista, Everton Silva (à esquerda) participou da derrota por 2 a 0 para o Flamengo de Gérson (à direita)



A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Boavista, na última quarta-feira, 01, no Maracanã, impressionou um jogador que esteve em campo e foi derrotado no jogo válido pela 5ª rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Em áudio enviado a um amigo que vazou nas redes sociais, o lateral-direto Everton Silva, do Boavista, demonstra incredulidade e espanto com o time comandado por Jorge Jesus. O jogador, que, curiosamente, foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, chega a comparar a equipe rubro-negra com o lutador Jon Jones, do UFC.

“Pô, Pedrão, definitivamente não dá. É muito ensaiado. Os caras ficam falando uns bagulhos que você não entende nada: ‘movimenta, movimenta, toca, pula uma casa’. Você não sabe nem que po** é essa. Pula uma casa? Aí, pum, pum, pum, uma toqueira do ca*****. ‘Arrasca, entra no três. Tem que entrar na movimentação do três’. Caramba! Tu não entende nada”, diz Everton Silva, no áudio. “Pedrão, você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar. Que time é aquele? Eu vi com meus próprios olhos o que os times sofrem. Sei lá, tu que luta, gosta de jiu-jitsu. É a mesma coisa de tu entrar no ringue com Jon Jones e achar que vai ganhar. A derrota é certa…”.

Everton Silva tem 31 anos e já rodou por mais de 15 clubes na carreira. Revelado pelo Friburguense, do Rio de Janeiro, foi contratado pelo Flamengo em 2009 e, além de ter sido campeão carioca pelo time rubro-negro, participou de 12 jogos na campanha do hexacampeonato brasileiro. Ele está no Boavista desde o início da atual temporada, após ter defendido o São Bento, de Sorocaba, no ano passado.

Ouça o áudio de Everton Silva abaixo: