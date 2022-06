Ex-goleiro Chilavert oficializa candidatura à presidência do Paraguai

Segundo arqueiro com mais gols na história do futebol, atrás apenas de Rogério Ceni, o paraguaio deve ser protagonista da terceira via nas eleições de 2023

EFE Chilavert é candidato à presidência do Paraguai



Segundo goleiro com mais gols na história do futebol, atrás apenas de Rogério Ceni, José Luis Chilavert anunciou a sua candidatura à presidência do Paraguai. Através das redes sociais, o ex-jogador mandou um recado para a população paraguaia e divulgou seu programa de governo – as eleições estão marcadas para 2023. “Estamos comprometidos com os jovens que estão seguindo nossos passos e para os futuros que virão, deixaremos um Paraguai que nos faz dizer de coração: orgulho de ser paraguaio”, escreveu o antigo arqueiro, que balançou as redes 67 vezes nos tempos de atleta.

De acordo com informações da imprensa local, Chilavert será filiado ao Partido da Juventude, uma terceira alternativa aos dois partidos que costumam dominar a política paraguaia, o Partido Liberal e o Partido Colorado – este último do atual presidente Mario Abdo Benítez. Nos tempos de jogador, o goleiro se transformou em um dos maiores nomes da história do futebol paraguaio, sendo titular nas Copas do Mundo de 1998 e 2002. Além de passar por Sportivo Luqueño e Guaraní, ambos do Paraguai, ele vestiu as cores dos argentinos San Lorenzo e Vélez Sarsfield. Na Europa, jogou por Strasbourg (França) e Real Zaragoza. Já no fim da carreira, entre 2002 e 2003, teve rápida passagem pelo Peñarol (Uruguai).