Mulher de Jô anuncia separação após descobrir suposto filho fora do casamento

Claudia Santos não conteve as lágrimas e declarou: ‘Lutei pelo meu casamento até onde eu pude’

Reprodução/Instagram/claudiaoficialll Claudia Santos disse que seu casamento com Jô chegou ao fim; eles têm dois filhos



Claudia Santos, que foi casada por 15 anos com o atacante Jô, anunciou o fim do seu relacionamento com o ex-jogador do Corinthians. Isso após a influenciadora Maiára Quiderolly, apontada como amante de Jô, voltar atrás e afirmar que o filho que está esperando é, sim, do atleta. “Tenho que ser forte e corajosa. Não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou. Supostamente, o filho é dele, se o filho for dele não vai ser meu, é dele, a responsabilidade é dele. Eu tentei até onde eu pude, eu fui forte até onde eu pude, eu lutei pelo meu casamento até onde eu pude. Eu não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, eu saio como vitoriosa porque eu escrevi uma história linda, tenho dois filhos lindos. Eu casei, fiz tudo certo, tudo o que uma mulher sonha em fazer, eu fiz, eu tive. Quem perdeu foi ele, eu não perdi nada”, declarou nos stories do Instagram. A agora ex-mulher de Jô acrescentou que não quer mais falar do assunto e explicou que vai manter suas redes sociais, mas, no momento, prefere se afastar um pouco. “Vou viver esse luto, vou enterrar essa história”, concluiu sem conseguir conter as lágrimas.