Ex-Palmeiras, Deyverson é anunciado como novo reforço do Cuiabá 

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Herói no tricampeonato do Palmeiras na Libertadores, Deyverson fechou com o Cuiabá até o final do ano



O Cuiabá anunciou nesta quinta-feira, 4, a contratação do atacante Deyverson. Sem clube desde o fim de maio, quando rescindiu contrato com o Palmeiras, o centroavante assinou contrato até o final da temporada e ajudará o Dourado a tentar permanecer na elite do futebol nacional – atualmente, o time do Mato Grosso está dentro da zona de rebaixamento para a Série B, ocupando a 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Mangaratibense (RJ), o jogador coleciona passagens por times europeus, os portugueses Benfica B e Levante, além dos espanhóis Levante, Alavés e Getafe. O seu melhor momento, no entanto, foi justamente no Alviverde paulista, sendo fundamental nas conquistas do Brasileirão (2018) e Libertadores (2022).