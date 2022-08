Câmara dos Deputados cria grupo para monitorar preparação da seleção até a Copa do Mundo 2022

Aprovada, a proposta do deputado federal José Rocha (União-BA) visa resgatar o Brasil como ‘país do futebol’

Lucas Figueiredo/CBF - 24/03/2022 Tite estará no comando da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar



A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou na noite da última quarta-feira, 3, a criação de um grupo para acompanhar a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Catar. Aprovada, a proposta do deputado federal José Rocha (União-BA) visa resgatar o Brasil como “país do futebol”. “Nós estamos no ano que é eleitoral e também ano da disputa da Copa do Mundo. E é um evento importante para o nosso país, com a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar e essa comissão, como sendo uma Comissão do Esporte, é interessante que a gente crie um grupo de trabalho para acompanhar essa preparação da seleção brasileira de futebol masculino a ser realizada no Catar no mês de novembro. Portanto esse é o nosso requerimento”, disse o parlamentar, ex-presidente do Vitória.

“A imagem da seleção está em baixa e, por causa disso, o futebol brasileiro tem se afastado cada vez mais do público. Precisamos então recuperar esse esporte que, além da função social indiscutível que possui, é considerado paixão nacional. A proposta desse Grupo de Trabalho é provocar discussões dentro deste colegiado e junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade máxima do futebol brasileiro, como parte de um conjunto de esforços para resgatar a imagem do Brasil como o país do futebol”, continuou José Rocha em sua justificação. Presidindo a comissão, o Delegado Pablo (União-AM) colocou a proposta para votação e não teve nenhum voto contrário. Foi decidido que o grupo de trabalho poderá contar com até 11 deputados, além de 11 suplentes. Já a CBF, até a publicação desta reportagem, não se manifestou sobre o tema.

Assista ao debate sobre o assunto na Câmara dos Deputados abaixo: