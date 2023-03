Ex-técnico da Espanha, Luis Enrique diz que não tem perfil para comandar a seleção brasileira

Treinador contou que deseja trabalhar no futebol inglês na próxima temporada europeia

EFE/ Juanjo Martin Luis Enrique durante entrevista coletiva na seleção da Espanha



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permanece em busca de um profissional estrangeiro para preencher a vaga de técnico da seleção brasileira, que está vaga desde a saída de Tite, no final de 2022. Atualmente, o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é o favorito a ocupar o posto. Além dele, os portugueses Jorge Jesus, Abel Ferreira e José Mourinho também são cotados. Quem parece ser “carta fora do baralho” é o espanhol Luis Enrique. Nesta quarta-feira, 28, o ex-comandante da Espanha descartou assumir a Canarinho. “Há várias seleções que estão à procura de um treinador. Não creio que eu seja o perfil de técnico para uma seleção com a brasileira. Entra outro perfil de treinador para uma seleção como esta, que eu acredito que não seja o meu. Ninguém do Brasil entrou em contato comigo”, comentou o técnico espanhol de 52 anos, em entrevista à “Rádio SER Gijón”.

Na conversa com a emissora espanhola, Luis Enrique afirmou que deseja trabalhar no futebol inglês. Antes de liderar a Fúria, o treinador teve passagem de sucesso no Barcelona e ainda trabalhou no Celta de Vigo e na Roma. “Quero trabalhar lá [na Inglaterra], mas não me vejo no Campeonato Inglês em junho. Eu não iria para qualquer equipe, mas para uma em que eu possa fazer coisas importantes, o que reduz muito os números. Não me iludo, porque há muitos candidatos, mas tenho sorte porque minha pessoal me preenche. Se isto se estender e as ofertas não chegarem? Pois é o que há, iria para uma equipe com possibilidades. Isso não significa que não trabalharia na Espanha”, disse o treinador, que deixou a Espanha após a eliminação na oitavas de final da Copa do Catar, diante de Marrocos.