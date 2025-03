Ex-técnico de Palmeiras e Botafogo é punido por manipulação de resultados

A investigação da Polícia Federal resultou na apreensão do celular de Estevam, onde foram encontradas mensagens que sugerem sua participação no esquema de manipulação

Evelson de Freitas/Estadão Estevam Soares com o uniforme do Palmeiras, na época em que treinava o Alviverde



O ex-treinador Estevam Soares, que já passou por clubes como Palmeiras e Botafogo, foi penalizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por não ter reportado um esquema de manipulação de resultados na partida Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. A sanção imposta a ele inclui uma multa de R$ 20 mil. O caso está relacionado ao confronto entre Inter de Limeira e Patrocinense, realizado em 1º de junho de 2024, onde a Inter venceu por 3 a 0.

A investigação da Polícia Federal resultou na apreensão do celular de Estevam, onde foram encontradas mensagens que sugerem sua participação no esquema de manipulação. Demitido depois da partida, o técnico teria escalado Richard Bala a pedido de Anderson Ibrahin. “Após ser demitido do Patrocinense, Estevam passou a cobrar de Anderson o valor de R$ 5 mil e demonstrou insatisfação com o repasse de responsabilidades entre Anderson, Iuri de Jesus e Conceição (suposto investidor que estava aportando capital no esquema). Em outra conversa, Estevam envia áudio aparentando estar convicto da manipulação de resultados e afirma que o Patrocinense é uma máfia. As investigações indicam que o treinador detinha conhecimento do esquema, tendo contribuído diretamente através da escalação dos jogadores indicados por Anderson”, diz trecho de nota publicada pelo STJD.

A denúncia contra o técnico se baseou em infrações ao artigo 66 do Regulamento Geral de Competições e ao artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A notificação da Sportradar ao STJD expôs “provas claras e incontestáveis” sobre a manipulação.

Além de Estevam, outros envolvidos no caso também enfrentaram punições. Anderson Ibrahin Rocha e Iuri de Jesus receberam penas de eliminação e multas de R$ 50 mil e R$ 25 mil, respectivamente. Jogadores que participaram do esquema também foram penalizados, enfrentando multas e suspensões. Os envolvidos ainda não se manifestaram sobre o caso. O espaço da Jovem Pan está aberto para ouvir qualquer um dos lados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório