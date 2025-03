Flamengo e Pulgar acertam últimos detalhes para renovação de contrato

Volante de 31 anos é peça-chave no esquema tático do técnico Filipe Luís

Adriano Fontes/ Flamengo Contrato atual de Pulgar vai até o fim deste ano



O Flamengo e o volante Erick Pulgar estão próximos do acerto para renovação de contrato, mas ainda há entrave que impede a assinatura oficial. Já é consenso que o novo vínculo será por mais três anos, ou seja, até dezembro de 2028. No entanto, a divergência está na multa rescisória do chileno, pois a diretoria rubro-negra quer um valor, e o estafe do atleta, outro. O contrato atual de Pulgar vai até o fim deste ano. Em 2025, ele soma oito jogos pelo Flamengo, sendo sete como titular. Não atuou em apenas duas partidas da equipe principal, quando Filipe Luís poupou titulares. Apesar do prestígio no clube, Erick foi ausência na convocação da Seleção Chilena para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Ricardo Gareca deixou o camisa 5 de fora, gerando surpresa e algumas contestações.