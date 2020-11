Ex-treinador da seleção sub-20, Carlos Amadeu morre aos 55 anos

O técnico estava comandando o time sub-19 do Al Hilal, da Arábia Saudita

Lucas Figueiredo/CBF Carlos Amadeu morreu aos 55 anos de idade



Carlos Amadeu, ex-treinador da seleção brasileira sub-20 e sub-17, morreu aos 55 anos de idade. O profissional, que estava treinando o time B do Al Hilal, da Arábia Saudita, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. De acordo com o clube árabe, o experiente técnico brasileiro faleceu em sua casa, na cidade de Riyadh. “O Al Hilal oferece suas condolências à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogadores e treinadores do Brasil”, escreveu.

Nascido em Salvador, Carlos Amadeu teve passagens por Vitória e Bahia antes de chegar à seleção brasileira, em 2015. Na temporada passada, ele acabou sendo demitido pela CBF. O treinador voltou aos trabalhos em agosto deste ano, quando aceitou a proposta do Al Hilal.