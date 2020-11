Lateral do Palmeiras testa positivo para Covid-19 e perde Uruguai x Brasil

A seleção uruguaia encara os comandados de Tite na próxima terça-feira, 17, no Estádio Centenário

Cesar Greco/Palmeiras Matías Viña testou positivo para Covid-19



Matías Viña, lateral-esquerdo do Palmeiras, testou positivo para Covid-19 e desfalcará a seleção uruguaia na partida diante do Brasil, marcada para a próxima terça-feira, 17, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. De acordo com o comunicado emitido pela “Celeste”, o jogador está assintomático e foi isolado para evitar o contágio com outros atletas e funcionários.

Hoje, a seleção uruguaia iniciou a preparação para o jogo desta terça-feira, pela quarta rodada das Eliminatórias, que tem o Brasil na liderança isolada, com nove pontos. O técnico Óscar Tábarez comandou atividade no CT da Celeste Olímpica, onde os jogadores e integrantes da comissão técnica estão concentrados desde o retorno de Barranquilla, onde aconteceu a vitória sobre a Colômbia por 3 a 0.

A expectativa inicial era que o veterano comandante repetisse a escalação da partida desta quinta-feira, mas com o desfalque de Viña, Damián Suárez e Agustín Oliveros disputam lugar no 11 inicial uruguaio. Na quarta colocação das Eliminatórias, com seis pontos, a seleção do Uruguai bateu a Colômbia com formação inicial que tinha Campaña; Cáceres, Giménez, Godín e Viña; Nández, Torreira, Bentancur e De la Cruz; Cavani e Suárez.

*Com informações da EFE