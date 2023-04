Exclusivo: Felipe Melo desabafa após título do Fluminense e exalta trabalho de Fernando Diniz

Em entrevista ao programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan, o volante tratou de demonstrar sua insatisfação com parte da imprensa e elogiou o técnico do Tricolor

Reprodução/Jovem Pan Felipe Melo concedeu entrevista ao programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



O meio-campista Felipe Melo, do Fluminense, desabafou após o título do Campeonato Carioca 2023, obtido no último domingo, com a goleada sobre o Flamengo. Em entrevista exclusiva ao programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o volante tratou de demonstrar sua insatisfação com parte da imprensa. “Eu estava assistindo um programa de televisão da ESPN… Não é nem questão de falar mais do nosso rival. É normal falar mais de Palmeiras, Corinthians, Flamengo e grandes clubes. Mas eu vi, numa bancada, jornalistas tentando tirar o brilho do Fluminense. Ao invés de falar que o Fluminense jogou bem, só falavam que o Flamengo jogou mal. Nós tiramos a primeira linha dos caras desde o primeiro tempo. Ninguém fala que vencemos com méritos e fomos brilhantes. Faltou discernimento e coerência ao tentar tirar o brilho do campeão”, declarou o jogador, nesta terça-feira, 11.

Felipe Melo também destacou o trabalho do treinador Fernando Diniz. Questionado por não ter conseguido títulos relevantes, o técnico saiu da seca no Estadual. “O Diniz não tem apenas um diferencial, ele tem vários. Um deles é o poder de convencimento. Ele convence o atleta a fazer o que ele pede. Isso é diferente! Além disso, tem a intensidade a cada treinamento. Trabalhamos muito a cada treinamento. Ele é um grande treinador. Do fundo do coração, torço muito para que ele possa continuar triunfando no Fluminense e, no futuro, consiga voos bem altos, seja na seleção brasileira ou na Europa. Ele é um pai no Fluminense”, exaltou o volante.

