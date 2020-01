Fã de basquete, Neymar comemora gol com homenagem a Kobe Bryant; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução Neymar homenageou Kobe Bryant, astro do basquete mundial que morreu neste domingo



Fã declarado de basquete, Neymar homenageou Kobe Bryant na comemoração de um dos gols anotados no jogo entre PSG e Lille, neste domingo, pelo Campeonato Francês. A lenda do Los Angeles Lakers morreu após sofrer um acidente de helicóptero durante a tarde, nos Estados Unidos.

Neymar fez um “dois” e um “quatro” com as mãos após balançar as redes pela segunda vez na partida válida pela 21ª rodada da competição nacional. O brasileiro fez referência ao “24”, número usado por Kobe Bryant durante boa parte da carreira e aposentado pelos Lakers em 2017.

Curiosamente, Neymar assistiu a um jogo da NBA na noite da última sexta-feira. Isso porque Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets se enfrentaram em Paris, capital da França.