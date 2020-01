Kobe Bryant sofre acidente de helicóptero e morre aos 41 anos, diz site

Sebastien Meunier/REUTERS Kobe Bryant foi um dos maiores jogadores de basquete da história



Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant morreu neste domingo (26). A lenda do Los Angeles Lakers sofreu um acidente de helicóptero em Calabasas, cidade localizada na Califórnia, e morreu aos 41 anos. A informação foi publicada pelo site americano TMZ.

De acordo com a publicação, Kobe estava viajando com pelo menos mais quatro pessoas quando o helicóptero, que pertencia a ele, caiu. As cinco mortes foram confirmadas. Vanessa Bryant, esposa do ex-jogador, não estava a bordo.

Kobe viajava com o mesmo helicóptero há anos, desde quando jogava profissionalmente. As causas do acidente ainda não foram reveladas.

Bryant deixa a mulher, Vanessa, e quatro filhos: Gianna, Natalia, Bianca e Capri – o último deles nasceu há apenas sete meses.

Kobe Bryant, um esportista lendário

Não é exagero dizer que Kobe Bean Bryant foi um dos maiores esportistas de todos os tempos. Draftado pelo Los Anegeles Lakers em 1996, o ala jogou a vida inteira no time da Califórnia. Ao longo da carreira, conquistou cinco títulos da NBA (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010) e duas medalhas de ouro olímpicas (2008 e 2012). Além disso, foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da temporada regular da NBA em 2008 e das finais da liga em 2009 e 2010.

Dezoito vezes escolhido para o All-Star Game (Jogo das Estrelas) da NBA, Kobe somou 33.643 pontos na carreira – quarta maior marca da história da NBA. Ele ocupava o top 3 até o último sábado, quando, curiosamente, foi ultrapassado por LeBron James.

Até fora das quadras Kobe Bryant foi premiado. Em março de 2018, o ex-jogador ganhou, ao lado do animador Glen Keane, o Oscar de melhor curta-metragem de animação por “Dear Basketball” (“Querido Basquete”). Ele foi o autor do roteiro e também o narrador.