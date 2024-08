Fábio defende dois pênaltis, Fluminense supera o Grêmio e avança para as quartas da Libertadores

Tricolor carioca tinha perdido o jogo da ida por 2 1, mas conseguiu reverter o resultado no Maracanã e seguir vivo na competição

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO



Diante de um Maracanã lotado, o Fluminense, atual campeão da Libertadores, fez lição de casa e avançou para as quartas de final da competição após derrotar, nos pênaltis, o Grêmio. O tricolor carioca tinha perdido o jogo da ida por 2 1. Na partida desta terça-feira (28), a equipe de Mano Menezes balançou as redes duas vezes, com o capitão Thiago Silva e John Arias, resultado construído no primeiro tempo. Já na etapa final, o Grêmio diminui a vantagem com Gustavo Nunes, e deixo o placar empatado no agregado, levando a decisão para os pênaltis. O goleiro Fábio defendeu duas cobranças dos gaúchos, de Nathan e Cristaldo, e garantiu a classificação da equipe às quartas de final pelo placar de 4 a 2. Depois de cair diante do Corinthians na Copa do Brasil nos pênaltis, o Grêmio amarga nova eliminação nos tiros livres.

O jogo

O Fluminense entrou em campo com suas duas principais peças descansadas: o meia Ganso e o atacante Arias. E com quase meio time diferente. Thiago Santos virou zagueiro pelo contusão de Ignácio, Guga apareceu na lateral-esquerda e Martinelli herdou a vaga de Alexsander, negociado com o mundo árabe. Com a mínima vantagem dos 2 a 1 anotados no Couto Pereira, o Grêmio apostava na forte marcação com três zagueiros e nos contragolpes com Soteldo, Pavón e o goleador dinamarquês Braithwaite. Os cariocas começaram em cima, mas as finalizações eram precipitadas e para longe. Até um escanteio começar a modificar a história do jogo. Aris bateu aberto, para Thiago Silva, que vinha de trás. Da marca do pênalti, a cabeçada do capitão foi indefensável e subiu o som que já era bem alto no estádio. Em somente 14 minutos, a vantagem dos gaúchos não existia mais. A definição da vaga ficou totalmente aberta e com o ambiente totalmente favorável ao atual campeão.

Apenas depois de perder sua vantagem que o Grêmio resolveu jogar No primeiro ataque, desperdiçou boa cobrança de falta e ainda permitiu um contragolpe que terminou com finalização de Arias – ia para fora – desviada com o braço por Dodi. O árbitro foi ao VAR para avaliar se o toque foi intencional ou mesmo no ombro e após longa avaliação, o pênalti acabou marcado. Arias fez 2 a 0 com categoria. A necessidade de anotar ao menos um gol fez o técnico Renato Gaúcho desfazer o esquema com três zagueiros. Sacrificou Kannemann. A segunda etapa estava no primeiro minuto e Ganso já carimbou o travessão em toque sutil. Demonstração que o fluminense não abdicaria de atacar. Mais atrevido, o Grêmio enfim ameaçou o gol de Fábio. Em duas boas oportunidades com Gustavo Nunes. Fábio espalmou a primeira e o atacante errou o desvio na segunda, livre na pequena área. Lamentou a oportunidade de ouro desperdiçada. A partida, aberta e foi para os pênaltis, onde o Fluminense definiu o jogo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 (4) X (2) 1 GRÊMIO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo) e Guga (Esquerdinha); André, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Serna (Lima) e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO: Marchesín; Gustavo Martins, Jemerson e Kannemann (Cristaldo); João Pedro, Viilasanti, Dodi (Monsalve), Soteldo (Nathan) e Reinaldo; Pavón (Gustavo Nunes) e Braithwaite (Arezo) Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Thiago Silva, aos 14, e Arias, aos 22 minutos do primeiro tempo; Monsalve, aos 31.

DECISÃO DE PÊNALTIS – Thiago Silva, John Kennedy, Lima e Arias (Fluminense); Reinaldo e Monsalve (Grêmio).

CARTÕES AMARELOS – Jemerson, Dodi e Soteldo (Grêmio); John Kennedy, Guga e Kauã Elias (Fluminense).

ÁRBITRO – Andres Matonte (URU).

RENDA – R$ 1.809.068,50.

PÚBLICO – 46.757 presentes.

LOCAL – Maracanã, no Rio.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo