Fábio detalha ‘racha’ no Cruzeiro e critica Ceni: ‘Na frente da imprensa, agiu de outra forma’

Quase um ano já se passou, mas a conturbada e rápida passagem de Rogério Ceni pelo Cruzeiro voltou à tona. Isto porque, em entrevista à ESPN Brasil, o goleiro Fábio resolveu abrir o jogo e dar detalhes do “racha” entre o treinador e alguns jogadores do elenco celeste – entre eles, Thiago Neves.

Segundo Fábio, Rogério “teve uma parcela de culpa” na própria saída ao tomar atitudes que, de acordo com o goleiro, desagradaram ao grupo de atletas do Cruzeiro. O principal ponto de descontentamento dizia respeito a uma suposta falta de coerência entre o que Ceni dizia dentro do vestiário e para a imprensa.

“Eu sou bem direto, o Rogério teve uma parcela de culpa na sua saída também, pela forma que geriu alguns momentos, principalmente quando a gente teve a oportunidade de estar frente à frente com o Rogério. E situações que saíram da própria boca dele, quando chegou na frente da imprensa, ele agiu de uma outra forma. Com certeza, vai existir um atrito muito grande do atleta com o técnico, fora as circunstâncias que vocês acompanharam”, afirmou Fábio.

O goleiro, então, detalhou todo o atrito que existia entre o treinador e alguns atletas. “Começou lá no jogo do Internacional, com a afirmação do Thiago sobre a escalação do Edilson. Começou esse atrito. Depois, houve uma reunião do Rogério, ele falou que poderia ter afastado o Thiago, ter mandado o Thiago embora, mas, como o Thiago pediu desculpa, ele esqueceu aquele problema e falou que estava tudo resolvido. Depois, naquela reunião, ele falou que tudo que acontecesse, ele queria que nada mais fosse colocado na imprensa, que resolveria tudo internamente”, explicou Fábio.

O problema, no entanto, é que, de acordo com o goleiro, Rogério não cumpriu com o que disse. “Na sequência, fomos para um jogo contra o Grêmio no Independência, perdemos por 4 a 1 num domingo de manhã. E ele falou um monte de coisa, como se tivéssemos entregado o jogo. Ali foi o maior atrito que aconteceu. Ficou muito nítido, falou praticamente que a gente quis entregar o jogo para que pudesse tirar ele do cargo. Teve outras circunstâncias que geraram desgaste até o jogo do Ceará. Foi isso que aconteceu. O resto, o que qualquer um falar, é mentira”, disparou Fábio.

Mas o que Rogério disse após o jogo contra o Grêmio?

Na ocasião, o então treinador do Cruzeiro elevou o tom, se disse “envergonhado” pela derrota por 4 a 1 no jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e prometeu mudanças drásticas. “Também faço parte de tudo isso, apesar de ter chegado recentemente. Eu até me sinto envergonhado de vir aqui, só venho por educação, para cumprir o meu papel. Eu já perdi, mas existem maneiras e maneiras de se perder. A única coisa que digo para você é que, se for para continuar no Cruzeiro, precisa ser de maneira diferente”, afirmou Ceni, à época.

“Vamos ter que mudar, senão não faz sentido eu ficar aqui e muito menos aparecer aqui para dar entrevista. Se for para ficar no Cruzeiro, continuar no Cruzeiro, eu preciso fazer algo diferente. Senão, eu tenho que passar a vez para outra pessoa que tenha uma mentalidade diferente”, complementou.

Na ocasião, Rogério também falou em promover a saída de alguns jogadores do time titular. “Não é tirar, afastar. Temos que fazer comportamentalmente, talvez fazer para alguns atletas uma intertemporada, parar por uma semana, sem jogo. Modificar a maneira de jogar, por mais que eu goste de um futebol ofensivo e tente privilegiar jogadores de alta qualidade técnica”, finalizou.

Rogério Ceni, porém, não teve tempo para implementar mudanças relevantes no Cruzeiro. Ele foi demitido após somente 46 dias e oito jogos pelo clube celeste. Três meses depois, o time mineiro acabaria rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história.