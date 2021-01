Felipão diz que pretende fazer cinco novas contratações para o Cruzeiro

Já pensando na próxima temporada, o técnico compartilhou os seus planos de conversar sobre o futuro do time com o novo diretor, André Mazzuco

Reprodução/Cruzeiro Depois da vitória contra o Sampaio Corrêa, Felipão falou de contratações para próxima temporada



O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, já está pensando na temporada 2021, que terá início só no final de fevereiro devido aos atrasos no calendário causados pela pandemia do novo coronavírus. O treinador pretende conversar sobre o futuro do time com o seu mais novo diretor, André Mazzuco, e fazer novas contratações. “Vou colocar uma série de nomes para contratações. Três, quatro, cinco nomes para contratação”, afirmou Felipão. “Depois a gente vai aos poucos se adaptando, conversando até o fim do campeonato, pra ver o que vai acontecer”, completou.

Desde que Felipão chegou ao Cruzeiro em outubro de 2020, foram contratados os atacantes William Pottker, ex-Internacional, e Rafael Sóbis, ex-Ceará. O contrato do técnico com o time vai até o final de 2022 e tem multa unilateral: caso o clube demita o treinador antes do fim do vínculo, paga multa que gira em torno de R$ 10 milhões. Caso queira sair, pode tomar a decisão sem ônus financeiro. Na sexta-feira, 8, a vitória por 1 a 0 contra o Sampaio Corrêa praticamente acabou com o risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo