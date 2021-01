Tempestade de neve adia jogo do Atlético de Madri, líder do Campeonato Espanhol

Ainda não foi definida uma nova data para partida em meio a um calendário já embolado por causa da pandemia do novo coronavírus

EFE/Atlético de Madrid O Atlético de Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 38 pontos ganhos em 15 partidas



O jogo entre o Atlético de Madri e o Athletic Bilbao que seria disputado neste sábado, 9, foi adiado devido à tempestade Filomena. La Liga, responsável pela organização do Campeonato Espanhol, informou que a partida que aconteceria no estádio Wanda Metropolitano será postergada por causa da forte nevasca que cai sobre a região de Madri e o consequente fechamento do Aeroporto de Barajas, que impediu o clube basco e o trio de arbitragem de viajar à capital espanhola. Ainda não foi definida uma nova data para partida em meio a um calendário já embolado por causa da pandemia do novo coronavírus, que fez com que a temporada 2020/2021 do Campeonato Espanhol começasse depois do previsto.