Felipão é anunciado como novo treinador do Athletico Paranaense

Campeão mundial em 2022 será também diretor técnico e assume provisoriamente o time até a diretoria encontrar novo nome

Reprodução/Cruzeiro Felipão será também diretor técnico do Furacão



A goleada sofrida pelo The Strongest na Copa Libertadores mudou os ares no Athletico-PR. Durante a manhã, Fábio Carille foi demitido e no fim da tarde, Luiz Felipe Scolari foi anunciado como o novo treinador (temporário) do Furacão. Carille ficou apenas 21 dias no cargo. Em nota, o Athletico informou que Felipão chega com os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra, e também acumulará a função de diretor técnico até que um novo nome apareça. Aos 73 anos, Felipão 22 títulos no currículo sendo duas Libertadores, Copa do Mundo e Champions League Asiática, entre outros. Seu último trabalho foi no Grêmio, em 2021, pouco antes passou pelo Cruzeiro. Felipão será o terceiro técnico do Furacão apenas em 2022, que começou com Alberto Valentim. Em 2021, foram quatro treinadores diferentes.