Felipão recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Luiz Felipe Scolari, atualmente sem clube, tem 72 anos e faz parte do grupo prioritário de imunização

Reprodução/Cruzeiro O Cruzeiro foi o último trabalho de Luiz Felipe Scolari



O treinador Luiz Felipe Scolari, atualmente sem clube recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira, 25. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do técnico, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. “Notei a forma muito simpática de como as pessoas estão ajudando na vacinação. São solícitos e cordiais com todos. Fiquei feliz em ver todos desta forma”, disse o comandante de 72 anos, que pertence ao grupo prioritário de imunização.

Felipão está desempregado desde o começo deste ano, quando rescindiu contrato com o Cruzeiro em comum acordo devido a problemas não resolvidos de salários atrasados, além das incertezas quanto à montagem da Raposa, que segue na Série B do Campeonato Brasileiro, para a temporada 2021.