Diego Costa e Galeano cumprem isolamento e se reapresentam ao São Paulo

Reprodução/São Paulo FC Diego Costa durante treinamento no São Paulo



O São Paulo contou com novidades no treinamento realizado na manhã desta quinta-feira, 25, no centro de treinamento na Barra Funda. Após cumprirem o protocolo de isolamento, Diego Costa e Galeano participaram das atividades comandadas pelo treinador Hernán Crespo. O zagueiro foi um dos jogadores contaminados pelo novo coronavírus, enquanto o atacante foi afastado preventivamente por morar com o jovem defensor.

Desta forma, o São Paulo tem todos os jogadores que contraíram a Covid-19 recuperados. No começo desta semana, o zagueiro Léo e o lateral esquerdo Wellington também voltaram após o isolamento. Todos desfalcaram o Tricolor na derrota para o Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, na última partida do time antes da paralisação do futebol no Estado de São Paulo devido à fase emergencial decretada pelo governo de João Doria (PSDB). O próximo compromisso da equipe é contra o Palmeiras, fora de casa, em confronto que ainda não tem data definida.