Felipe Melo, do Fluminense, exibe edema e lamenta ausência em decisão contra o Botafogo

Através das redes sociais, o ‘Pitbull’ mostrou imagens impactantes da lesão sofrida no duelo contra o Olimpia, no Paraguai, pela terceira fase da Libertadores

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Felipe Melo em ação pelo Fluminense contra o Olimpia, pela Libertadores



O Fluminense não poderá contar com o meio-campista Felipe Melo para o confronto diante do Botafogo, marcado para começar às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, 21, no Nilton Santos, pela primeira semifinal do Campeonato Carioca. Através das redes sociais, o “Pitbull” mostrou imagens da lesão sofrida no duelo contra o Olimpia, no Paraguai, pela terceira fase da Libertadores – na ocasião, o Tricolor das Laranjeiras foi eliminado nas penalidades, com o volante desperdiçando uma das cobranças. Além do veterano, o jovem Luiz Henrique não irá encarar o Glorioso por causa de um desconforto no tornozelo direito. Assim, a provável escalação de Abel Braga tem: Marcos Felipe; Nino, Manoel (Wellington ou Nonato) e David Braz; Calegari, André, Martinelli (Yago ou Ganso) e Pineida; William Bigode, Cano e Arias.

Do outro lado, o Botafogo tem como baixa o zagueiro argentino Joel Carli. O capitão deve ser substituído por Philipe Sampaio, que figura pela primeira vez entre os relacionados e pode ser o primeiro reforço da Era John Textor a jogar pelo Bota. Desta forma, a provável escalação da Estrela Solitária tem: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Philipe Sampaio e Jonathan Silva; Barreto, Breno e Chay; Luiz Fernando, Matheus Nascimento e Erison. No próximo domingo, 27, as equipes voltam a se enfrentar no Maracanã. Quem avançar enfrenta na decisão o Flamengo, que despachou o Vasco na outra semifinal.