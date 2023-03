Ferj define datas e horários das finais do Carioca entre Flamengo e Fluminense; confira

Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou respeitar a Data Fifa de março, o primeiro duelo acontecerá apenas em abril

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Fluminense está levando a melhor que o Flamengo nos últimos clássicos



A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu nesta terça-feira, 21, as datas e os horários das finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou respeitar a Data Fifa de março, o primeiro duelo está marcado apenas para 1º de abril (sábado), no Maracanã, a partir das 20h30 (de Brasília). O segundo acontece no mesmo estádio, no dia 9 de abril (domingo), às 18 horas. Apesar de deter a melhor campanha do Estadual, o Rubro-Negro não possui qualquer tipo de vantagem no confronto. Na temporada passada, as equipes também definiram o torneio, com o Tricolor das Laranjeiras levando vantagem.