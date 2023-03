Seleção brasileira se apresenta no Marrocos e já faz primeiro treino

22 dos 23 jogadores convocados desembarcaram em Tânger em preparação para o amistoso do próximo sábado

Rafael Ribeiro/CBF Ramon comandou seu primeiro treino como técnico da equipe principal



A seleção brasileira masculina de futebol se apresentou nesta segunda-feira, 20, em Tânger, no Marrocos, para o primeiro compromisso de 2023. Sob os olhares do técnico Ramon Menezes, 22 atletas chegaram ao país, onde jogarão amistoso contra os donos da casa no sábado, às 19h (horário de Brasília). Da lista total, apenas o lateral Arthur, do América-MG, chega na manhã de terça-feira. O primeiro treinamento com o grupo aconteceu no estádio Ibn Batouta no fim da tarde. Em vídeos compartilhados pela CBF nas redes sociais foi possível ver o treino de cruzamentos e cabeceio. Assumindo como interino até o meio do ano, Ramon convocou 10 jogadores que atuaram na Copa do Mundo do Catar, em novembro, e outros dez que nunca tinham sido chamados, entre eles Yuri Alberto (Corinthians), João Gomes (ex-Flamengo), Rony e Raphael Veiga (Palmeiras). As novidades continuam na comissão técnica. Para esta Data Fifa, o ex-jogador e ex-treinador Ricardo Gomes foi escolhido para ser o coordenador da Seleção. O Brasil fará mais quatro atividades até a partida.