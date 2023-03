Fifa anuncia formato da Copa do Mundo de 2026; veja os detalhes 

Torneio com 48 seleções acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Copa do Mundo de 2026 será disputada com 48 times



A Fifa explicou nesta terça-feira, 14, como será o formato da Copa do Mundo 2026, marcada para acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. Na primeira edição do Mundial com 48 seleções, a entidade definiu que o torneio terá 12 grupos com quatro integrantes cada. As duas melhores equipes de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam de fase. Depois, os 32 classificados se enfrentam no sistema de mata-mata até a grande decisão. Desta forma, o campeonato terá 104 jogos, sendo que os países semifinalistas e finalistas farão oito partidas, ao invés das tradicionais sete. Inicialmente, a Fifa havia pensando em elaborar a Copa com 16 grupos com três times cada. “O formato revisado mitiga o risco de conluio e garante que todas as equipes joguem um mínimo de três partidas, proporcionando tempo de descanso equilibrado entre equipes concorrentes”, explicou o presidente Gianni Infantino, em entrevista coletiva, em Kigali, capital de Ruanda.