Lionel Messi fecha parceria com a Sony e será protagonista em série de desenho animado

Christone Poujoulat/AFP Lionel Messi venceu a Copa do Mundo 2022 com a seleção argentina



O atacante argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, ganhará sua própria série de animação, anunciou nesta segunda-feira, 6, ao portal especializado “Deadline”. O projeto será produzido pela Sony Music Entertainment em colaboração com a Leo Messi Management. “Desde criança sempre adorei séries de animação e os meus filhos são grandes fãs de personagens animados. Poder participar em um projeto de animação me deixa feliz porque realiza um dos meus sonhos”, disse Messi ao “Deadline”. A série será dirigida a crianças e adolescentes e mostrará o recém-campeão da Copa do Mundo como criança e os obstáculos enfrentados ao viajar através de um videogame. O projeto, que será produzido em inglês, espanhol e outras línguas, contará com música original de artistas e compositores da Sony ainda a serem anunciados. Esta será a primeira série animada criada pela Sony Music Entertainment, que no passado dirigiu documentários como “Pearl Jam 20” e “Cypress Hill: Insane in the Brain”. Fernando Cabral, executivo da Sony, disse ao “Deadline” que é “um privilégio” para a empresa ter a oportunidade de retratar a força e as lições do esporte graças a Messi.



*Com informações da Agência EFE