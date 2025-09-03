Fifa aplica multa milionária à Argentina por caso de racismo nas Eliminatórias da Copa de 2026

Entidade máxima do futebol não detalhou quais foram os atos discriminatórios relatados, mas a sanção foi aplicada após uma denúncia oficial

JUAN MABROMATA / AFP Comportamentos discriminatórios de torcedores argentinos aconteceram no jogo contra a Colômbia



A Fifa anunciou nesta quarta-feira (3) a aplicação de multas a diversas federações nacionais por episódios de racismo durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Entre as entidades punidas está a Associação de Futebol Argentino (AFA), que recebeu uma multa de 120 mil francos suíços (cerca de R$ 814 mil) por comportamentos discriminatórios de torcedores no jogo contra a Colômbia, em 10 de junho, em Buenos Aires. A partida terminou empatada em 1 a 1.

A entidade máxima do futebol não detalhou quais foram os atos discriminatórios relatados, mas a sanção foi aplicada após uma denúncia oficial. Além da punição à federação, o meio-campista Enzo Fernández também foi multado em 5 mil francos suíços (R$ 34 mil) por uma falta violenta e suspenso por dois jogos. Campeã mundial no Catar, a seleção argentina já está classificada com antecedência para o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Outras cinco federações também foram sancionadas por “discriminação e abuso racista”:

Albânia – 161,5 mil francos suíços (mais de R$ 1 milhão);

Chile – 115 mil francos suíços;

Colômbia – 70 mil francos suíços;

Sérvia – 50 mil francos suíços;

Bósnia-Herzegovina – 21 mil francos suíços.

Segundo a Fifa, as punições mais pesadas refletem uma nova postura de tolerância zero ao racismo. A política foi aprovada em sua última reunião anual, em 2024, e exige que as federações implementem planos de prevenção para jogos futuros.

