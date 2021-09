Fifa confirma que Japão não será mais a sede do Mundial de Clubes de 2021

De acordo com a entidade máxima do futebol, o descontrole da pandemia do novo coronavírus no país fez com que a decisão fosse tomada

Reprodução/Bayern Taça do Mundial de Clubes, torneio organizado pela Fifa



A Fifa emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 9, informando que o Mundial de Clubes de 2021, marcado para acontecer de 9 a 19 de dezembro, não será mais realizado no Japão. De acordo com a entidade máxima do futebol, o descontrole da pandemia do novo coronavírus no país fez com que a decisão fosse tomada – as autoridades locais prorrogaram, hoje, o estado de emergência até o fim de setembro. “A Fifa pode confirmar que foi informada hoje (quinta-feira) pela JFA (Associação Japonesa de Futebol, na sigla em inglês) que, por causa da pandemia da Covid-19 e a situação do país neste momento, não tem condições de ser sede do Mundial de Clubes da Fifa em 2021”, relatou a entidade no comunicado oficial.

A mudança, entretanto, também ocorre após a Associação Japonesa de Futebol (JFA, na sigla em inglês) realizar mudanças em seu calendário doméstico por conta do conflito que causaria com o torneio mundial de clubes e os jogos finais das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Há poucos dias, o país também cancelou o GP de Fórmula 1 em 2021 que seria realizado no circuito de Suzuka, por causa do avanço dos contágios e mortes da Covid-19. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 foram realizados sem a presença de torcida nas arenas.

A competição retornaria ao país após quatro temporadas. Em 2017 e 2018, o Mundial foi disputado nos Emirados Árabes Unidos, enquanto o Catar sediou os últimos dois torneios. O Japão é o país que mais vezes recebeu o Mundial de Clubes organizado pela Fifa, oito. O país também sediou, entre 1980 e 2004, a antiga Copa Intercontinental, que reunia os campeões da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa e, posteriormente, foi reconhecido pela Fifa como Mundial. Agora, a entidade estuda uma nova sede para a competição.