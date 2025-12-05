Invasão corintiana completa 49 anos e teve ampla cobertura da Jovem Pan

A vitória do time paulista sobre o Fluminense garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo Torcedores corintianos que viajaram de ônibus até o Rio de Janeiro para ver o jogo contra o Fluminense, pela semifinal do Brasileiro



O Corinthians não conquistava um título desde 1954 e foi disputar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Maracanã, em 5 de dezembro de 1976. A Dutra ficou abarrotada de ônibus e outros veículos em direção ao Rio de Janeiro. Uma estimativa indica que 70 mil torcedores do time paulista se deslocaram para a cidade.

Nos microfones da Jovem Pan, as emoções da partida foram transmitidas por Osmar Santos. No gramado, Fausto Silva entrevistava os jogadores e passava o clima do duelo histórico. O Fluminense abriu o placar com Carlos Alberto Pintinho: 1 a 0. O empate veio pelos pés de Russo e o placar não se alterou mais. Durante a prorrogação, um dilúvio atingiu o Maracanã e a bola custou a rolar, ficava parada nas poças de água.

O desfecho se deu na disputa por pênaltis e o destaque foi o goleiro Tobias: 4 a 1 para o Corinthians, que garantiu vaga na finalíssima. A torcida, claro, acreditava no título que foi perdido, depois de uma derrota contra o Inter de Porto Alegre. O fim do jejum só viria no ano seguinte.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entretanto, o episódio, que ficou conhecido como “a invasão corintiana”, entrou para a história do futebol nacional. Depois da vitória sobre o Flu, os atletas foram recebidos com festa no aeroporto de Congonhas. Os jogadores desfilaram em carro aberto até o Parque São Jorge, na Marginal do Tietê. “Tobias or not Tobias” era a frase estampada em inúmeros cartazes.

FLUMINENSE 1×1 Corinthians – Maracanã – 05.12.1976

Fluminense: Renato; Rubens Galaxe, Carlos Alberto Torres, Edinho e Rodrigues Neto; Carlos Alberto Pintinho e Cléber (Erivelto); Gil, Doval, Rivelino e Dirceu.

Técnico: Mário Travaglini

Corinthians: Tobias; Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Wladimir; Givanildo (Basílio), Ruço e Vaguinho; Geraldão (Lance), Neca e Romeu.

Técnico: Duque

Árbitro: Saul Mendes

Gols: Carlos Alberto Pintinho (Fluminense); Ruço (Corinthians)

Público: 146.043 torcedores

Ouça agora a íntegra da transmissão da Jovem Pan com o brilhantismo de Osmar Santos. Depois do jogo, foi exibido o inesquecível Show de Rádio, capitaneado por Estevam Sangirardi.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.