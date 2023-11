Filho de Dinamite diz que irmã previu gol de falta e agradece a Payet e à torcida do Vasco por homenagens; veja vídeo

Jogador francês fez, de falta, o gol da vitória vascaína sobre o América-MG, pelo Brasileirão, e homenageou o maior ídolo da histórica do clube na comemoração

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Payet comemora após marcar gol de falta que decretou a vitória do Vasco contra o América-MG



Após a emocionante vitória do Vasco sobre o América-MG neste domingo, 12, o filho de Roberto Dinamite, Rodrigo Dinamite, foi às redes sociais e falou sobre o gol de falta de Payet, que decretou a vitória Cruzmaltina, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em vídeo postado em seu Instagram, Rodrigo disse que sua irmã, Roberta, previu o gol do jogador francês e agradeceu Payet e à torcida do Vasco por homenagens ao seu pai. Logo após marcar o gol da vitória vascaína, no final da partida, Payet apontou para a imagem de Dinamite estampada na manga do uniforme do time. “Queria agradecer pelas mensagens, pelo mosaico, queria agradecer aos torcedores e ao Payet pelas homenagens e pelo gol que ele fez, que lembrou muito os do meu pai quando jogava. Queria compartilhar o que aconteceu hoje com vocês. Fui ao jogo com a Roberta, minha irmã, que normalmente não vai aos jogos, hoje ocorreu o fato dela ir ao jogo e ela disse que o Payet faria o gol da vitória quando ele entrou”, disse Rodrigo. “Na hora da falta, ela pegou a medalha que meu pai deu à ela e disse: “Pai, desce e faz o gol, por favor”. Agora, estamos no carro vendo os gols, as fotos, e vimos que ele apontou para o emblema do meu pai na blusa. Queria agradecer à torcida e ao Payet por todo o carinho”, complementou. Maior ídolo da história do Vasco, Dinamite morreu no dia 8 de janeiro deste ano, aos 68 anos. O ex-jogador lutava contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. A vitória por 2 a 1 sobre o Coelho deixou fez com a equipe chegasse aos 40 pontos, abrindo três pontos de vantagem para o Cruzeiro, primeira equipe da zona do rebaixamento, com 37. As duas equipes se enfrentam na quarta-feira, 22, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte. Assista o vídeo abaixo: