Filipe Luís avalia primeiro semestre do Flamengo: ‘Excelente’

Rubro-negro lidera o Campeonato Brasileiro e está nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil

SATIRO SODRÉ/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Técnico Filipe Luís rasgou elogios ao Flamengo, que goleou o Fortaleza por 5 a 0 no domingo (1º)



O Flamengo goleou o Fortaleza por 5 a 0 no último jogo da equipe antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O resultado animou torcedores que estavam preocupados após a fraca atuação contra o Táchira, mas o técnico Filipe Luís rasgou elogios ao time apesar da campanha decepcionante na Libertadores: “Conquistamos os títulos que estavam em jogo até o momento, estamos vivos em todas as competições, até o momento lideramos o Brasileiro, melhor saldo, não sei se a melhor defesa… Isso reforça ainda mais a convicção sobre a minha ideia do que a equipe precisa para conquistar os resultados para ser campeão. Indica que estamos no caminho certo. Superamos barreiras e adversidades. Fizemos um primeiro semestre excelente. Depois de dois meses e meio, vou ter um dia livre (risos), tem que valorizar.”

O treinador aproveitou para falar do Super Mundial de Clubes, que acontece a partir do dia 14 de junho, nos EUA: “Vamos lá para primeiramente vencer o nosso primeiro jogo. Depois o segundo… depois tentar passar da fase de grupos. Depois tentar passar. Não sei o que vai acontecer. Sabemos a realidade que é enfrentar times europeus, se vocês viram a final da Champions sabem como é a qualidade. Fisicamente os jogadores estão bem. Falei no jogo de quarta-feira que vínhamos de jogar contra o líder do campeonato no sintético com apenas três dias de intervalo. Hoje, nós tivemos quatro dias para preparar. Faz muita diferença. Aqueles jogadores que jogaram na quarta-feira e ganharam o jogo do jeito que foi e foram vaiados, na minha opinião injustamente, fizeram um esforço muito grande”, explicou.

“Existe uma diferença muito grande entre três e quatro dias. Hoje se viu o efeito contrário. O Fortaleza jogou na quinta. O treinador teve que fazer mudanças e se notou. Fisicamente os jogadores estão bem, recuperamos o Erick que é importantíssimo e até o Mundial esperamos recuperar todos. Depois, a finura, como não existe tempo para treino, às vezes se perdem comportamentos em detalhes. São muitos jogos em dois meses, mas não é desculpa. Se não tem semana cheia você só prepara jogo. Estamos todos na mesma situação”, completou.

A maior crítica ao atual Flamengo também foi pauta. Filipe Luís comentou a falta de efetividade em algumas partidas: “Continuo da mesma forma. Com ideias claras quando ganha, empata ou perde. Sei o que quero e aonde quero chegar. Tenho esse caminho traçado e dito esse caminho para os meus jogadores. Às vezes a bola vai entrar, outras não. Têm times que marcam melhor, não permitem finalizar, têm times que dão mais facilidade. É importante que eles tenham as ideias claras do que fazer dentro de campo. O importante no final é o resultado, chances que criamos, é isso que dita verdadeiramente o trabalho.”