Abel admite atuação ruim do Palmeiras contra o Cruzeiro: ‘Tivemos dificuldades’

Verdão foi derrotado pela Raposa por 2 a 1 no Mineirão e caiu para o quarto lugar no Brasileirão

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Técnico do Palmeiras durante partida contra o Cruzeiro no estádio Mineirão pelo Campeonato Brasileiro



O Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, saiu da liderança do Campeonato Brasileiro e caiu para o quarto lugar. O time foi muito criticado pelos dois gols que sofreu em 4 minutos e o técnico Abel Ferreira se justificou: “Muito difícil dar resposta quando em três minutos sofre dois gols. Concordo que o Cruzeiro marcou alto, foi competitivo, foi agressivo e foi melhor. Não tem muito o que dizer quando sofre dois gols em três minutos. Condiciona muito a parte estratégica e anímica. Não é normal, mas acontece nos jogos. Somos fortes nas bolas paradas, mas não conseguimos fazer o que fosse nos outros jogos.

O treinador admitiu o jogo ruim de seus jogadores e falou no que podem melhorar: “Devíamos e poderíamos ter entrado mais ligados no jogo mais rápido. Teve chute do Mauricio e Emiliano que passou perto. Infelizmente o gol veio mais tarde, nosso adversário foi justo vencedor. Tivemos algumas dificuldades, não conseguimos entrar no jogo mais cedo. Uma pena nosso gol não ter entrado antes. É difícil falar de estratégia quando se leva dois gols em cinco minutos. É difícil pegar a prancheta com isso. Como levar um gol com jogadores alto no primeiro gol. Para ter gols tem que ter erros. Temos que melhorar em algumas coisas, como a bola parada.”

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após o jogo, Abel protagonizou uma cena curiosa. O português deixou o campo esbarrando em um cinegrafista e novamente o comandante alviverde foi questionado pela atitude: “Não é a primeira, nem segunda e nem terceira que tem uma câmera na minha frente. Aconteceu no jogo contra o São Paulo e hoje a mesma coisa. Vou passar e tem uma câmera. Peço… Parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje quando vou sair, se me dão licença e sabem que eu vou para o meu balneário (vestiário), saiam do meu caminho que não tenho que me desviar. Quem tem que desviar é o câmeraman. Contra o São Paulo quando foi expulso o cameraman estava a dois metros de mim. Não pode acontecer, para não dar mais confusão. Não é a primeira, segunda ou terceira. Não sei se acontece que é o Palmeiras ou o Abel. Ele não tem que estar ali, ele tem que estar na posição certa, ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras.”