Filipe Luís rebate críticas de torcida do Flamengo: ‘É uma selva’

Rubro-negro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG e treinador foi questionado

Thiago Ribeiro/Agif//Estadão Conteúdo Comandante rubro-negro respondeu os ataques e defendeu a escalação de reservas na competição



O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG e o pós-jogo foi conturbado com críticas e questionamentos ao técnico Filipe Luís. O comandante rubro-negro respondeu os ataques e defendeu a escalação de reservas na competição: “As cobranças do torcedor do Flamengo, rede social eu nem comento, é uma selva. Se você se guiar pelas redes sociais, não está a verdade ali. Estão pessoas colocando tudo para fora. A verdade está no estádio, quando você joga e torcedor tem a forma de transparecer o que está sentindo com vaias, aplausos, com protestos. Como falei para o seu companheiro, sou muito racional com o que está acontecendo. No jogo contra o Ceará, onde a gente foi muito criticado, foi um grande primeiro tempo, grandíssimo primeiro tempo contra um time que venceu o Cruzeiro fora de casa. Sempre falo para os jogadores a realidade de uma maneira racional, o Flamengo hoje é líder do Brasileiro com um jogo a menos. Essa é a verdade. O Flamengo não vai jogar bem sempre.”

Filipe Luís também falou da prioridade do Flamengo ao Campeonato Brasileiro e à Libertadores: “Me desculpa, mas somos obrigados a trabalha o máximo possível e dar a vida pelo o Flamengo. Ganhar a gente não controla. Ninguém controla. Nem eu, nem o Abel (Ferreira), nem o Cuca, nem o (Leonardo) Jardim. Nossa obrigação é dar a vida pelo escudo do Flamengo e colocar o Flamengo como prioridade. O elenco nos dá a condição de brigar pelos títulos, esse grupo vai lutar até o final. Eu tenho fé, confiança nesses jogadores. Eu confio a minha vida neles e que vamos fazer uma boa temporada até o final.”

Por fim, o treinador elogiou Wallace Yan, que perdeu o pênalti decisivo da eliminação: “Críticas fazem parte do crescimento do atleta profissional. Quanto melhor ele puder lidar com as críticas, ele, Matheus (Gonçalves), Cleiton, Lorran, João (Victor), Evertton Araújo… Todos os jovens que passam por críticas, quanto melhor eles lidarem com isso, maiores como jogadores eles vão ser. Todos os jogadores que estão no meu elenco foram criticados em algum momento da carreira. Faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível e não deixar se abater. E voltar mais forte. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai voltar mais forte.”