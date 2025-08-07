Jovem Pan > Esportes > Futebol > América-MG e Fluminense garantem últimas vagas das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

América-MG e Fluminense garantem últimas vagas das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

16 equipes avançaram para a próxima fase da competição; próximos confrontos, assim como aconteceu até agora, vão se realizados com base em sorteios

  • Por Sarah Américo
  • 07/08/2025 18h50
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@fluminensefcfem fluminense feminino Fluminense vence Brasil Farroupilha por 3 a 0

Dois jogos marcaram, nesta quinta-feira (7), o fim da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. América-MG e Fluminense garantiram as duas últimas vagas das oitavas de final. Os próximos confrontos, assim como aconteceu até agora, vão se realizados com base em sorteios que devem ser divulgados pela CBF nos próximos dias. Os dois times se juntam a outras oito equipes que já tinham conseguido avançar na competição.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

América-MG 1 x 0 Santos: Jogando em casa, o América-MG superou o Santos por um placar mínimo, de 1 a 0, e conseguiu avançar para as oitavas de final. Sassá foi a autora do único gol do jogo.

Fluminense 3 x 0 Brasil Farroupilha: Em jogo de homenagem para Sorriso, que completou 50 jogos com a camisa do Fluminense, as Guerreiras do Fluzão, derrotaram o Brasil Farroupilha por 3 a 0 com gols de: Keké, Raquel e Gislaine.

Confira os times que estão na próxima fase da Copa do Brasil Feminina:

  • São Paulo (SP – Brasileiro A1)
  • Corinthians (SP – Brasileiro A1)
  • Palmeiras (SP – Brasileiro A1)
  • Fluminense (RJ – Brasileiro A1)
  • América-MG (MG – Brasileiro A1)
  • Realidade Jovem (SP – Brasileiro A3)
  • Vitória (BA – Brasileiro A2)
  • Ferroviária  (SP – Brasileiro A1)
  • Internacional (RS – Brasileiro A1)
  • Sport (PE – Brasileiro A1)
  • Bahia (BA – Brasileiro A1)
  • Bragantino (SP – Brasileiro A1)
  • Flamengo (RJ – Brasileiro A1)
  • Juventude (RS – Brasileiro A1)
  • Atlético-PI (PI – Brasileiro A3)

Leia também

Marta, Amanda Gutierres e Arthur Elias são indicados à Bola de Ouro
São Paulo, Internacional e Vitória vencem por 3 a 1 e avançam para às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >