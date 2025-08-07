América-MG e Fluminense garantem últimas vagas das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

16 equipes avançaram para a próxima fase da competição; próximos confrontos, assim como aconteceu até agora, vão se realizados com base em sorteios

Reprodução/Instagram/@fluminensefcfem Fluminense vence Brasil Farroupilha por 3 a 0



Dois jogos marcaram, nesta quinta-feira (7), o fim da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. América-MG e Fluminense garantiram as duas últimas vagas das oitavas de final. Os próximos confrontos, assim como aconteceu até agora, vão se realizados com base em sorteios que devem ser divulgados pela CBF nos próximos dias. Os dois times se juntam a outras oito equipes que já tinham conseguido avançar na competição.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

América-MG 1 x 0 Santos: Jogando em casa, o América-MG superou o Santos por um placar mínimo, de 1 a 0, e conseguiu avançar para as oitavas de final. Sassá foi a autora do único gol do jogo.

Fluminense 3 x 0 Brasil Farroupilha: Em jogo de homenagem para Sorriso, que completou 50 jogos com a camisa do Fluminense, as Guerreiras do Fluzão, derrotaram o Brasil Farroupilha por 3 a 0 com gols de: Keké, Raquel e Gislaine.

Confira os times que estão na próxima fase da Copa do Brasil Feminina: