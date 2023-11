Filipe Luís se despede do Flamengo e anuncia aposentadoria aos 38 anos

Lateral fará seu último no Maracanã diante do Cuiabá, neste domingo, 3

Reprodução/Fla TV Filipe Luís anunciou aposentadoria aos 38 anos



O lateral-esquerdo Filipe Luís anunciou nesta quinta-feira, 30, que se aposentará dos gramados ao término desta temporada. Em vídeo publicado nas redes sociais do Flamengo, o jogador de 38 anos também agradeceu o carinho e pediu o comparecimento do torcedor em sua despedida, marcada para este domingo, 3, diante do Cuiabá, no Maracanã. Segundo o atleta, o alto número de lesões fez ele repensar a continuidade de sua carreira. “Foi uma decisão muito difícil. Quem me conhece sabe que eu gostaria de jogar até os 45 anos. Infelizmente, não foi possível. Neste ano, eu tive muitos problemas físicos, que me levaram a ter dificuldade de disputar minha posição. Sempre prometi que, se não tivesse condições de manter o meu nível, eu iria parar. Então, decidi comunicar a diretoria do Flamengo. O clube merece alguém capaz de disputar entre 60 a 70 jogos por temporada. Como eu falei anteriormente, voltei ao Brasil para jogar no Flamengo. Como eu não consigo jogar pelo Flamengo, prefiro me retirar e começar uma nova empreitada”, declarou.

Revelado nas categorias de base do Figueirense, Filipe Luís trilhou uma carreira de sucesso pela Europa, passando por Ajax, Deportivo La Coruña, Chelsea e Atlético de Madrid. No último clube, o lateral marcou época, ganhou títulos importantes e chegou à seleção brasileira. No Flamengo desde 2019, o ala ainda conquistou duas vezes a Libertadores da América e o bi do Brasileirão. “Por outro lado, o sentimento que fica é de gratidão. Gratidão pela diretoria, pelos torcedores, por quem me criticou. Muito obrigado. Foram os melhores anos da minha vida. Domingo, às 16h, será meu último jogo diante da nação. Que a gente possa conquistar esta vitória”, continuou Filipe, que deve começar sua carreira como jogador.

Na mesma publicação, o Flamengo prestou uma homenagem ao jogador. “Fili, Filipinho, Filipe. Na voz da Maior Torcida do Mundo: ‘Filipe Luís’. Um craque de leitura do futebol que é de outro planeta, que está nos livros de história de uma Nação. Que privilégio! Com o Manto Sagrado foram 10 títulos: Libertadores (2019 e 2022), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021), Recopa (2020) e Cariocas (2020 e 2021). Um adeus aos gramados se aproxima, e ele caminha com um gigante agradecimento por tudo que foi executado no campo da forma mais precisa, verdadeira e única. Nosso gênio da lateral trouxe junto das suas atuações impecáveis e conquistas, um amor renovado que será passado de ‘pai para filhos, de avôs para netos’. Agradecemos por cada suor, gol, assistência, desarme e passes. SEMPRE nos sentimos representados por você, Filipe Luis. A saudade será eterna. Obrigado!”