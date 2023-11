CBF nega realização da Supercopa do Brasil 2024 no exterior 

Reportagem do site da Jovem Pan ainda apurou que a CBF recusou propostas para mandar o jogo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos ou nos EUA

Lucas Figueiredo/CBF Taça da Supercopa do Brasil



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) rechaçou qualquer possibilidade da próxima Supercopa do Brasil ser realizada nos Estados Unidos. Em contato com o site da Jovem Pan, a assessoria de comunicação da entidade informou que não existe chance do torneio ser disputado no exterior. A reportagem ainda apurou que a CBF recusou propostas para mandar o jogo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos ou nos EUA. “A entidade está apenas aguardando a definição do campeão brasileiro para sentar com os dois presidentes e definir o local”, declarou a equipe de comunicação do órgão. Mais cedo, o site “Goal” publicou que a CBF pretendia realizar a partida em território norte-americano.

A Supercopa do Brasil de 2024, torneio de jogo único que reúne os atuais vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil, será disputada no dia 3 de fevereiro do ano que vem. Atualmente, o São Paulo é o único classificado, já que ganhou a Copa do Brasil deste ano. O adversário do Tricolor será o campeão nacional deste ano – a duas rodadas do fim, o Palmeiras tem o título encaminhado. A Supercopa foi criada em 1990, mas foi descontinuada dois anos depois. Em 2020, a CBF retomou o torneio. Até agora, o Flamengo é o único bicampeão. Grêmio, Corinthians, Atlético-MG e Palmeiras ganharam uma vez cada. Todas edições aconteceram em território nacional.