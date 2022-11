Flamengo alcança o topo do ranking mundial de clubes da IFFHS

Palmeiras é o terceiro colocado do ranking; Athletico-PR, São Paulo e Atlético-MG aparecem no top-20

Luis Acosta / AFP Flamengo foi campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil neste ano



O Flamengo alcançou nesta sexta-feira, 11, a liderança do ranking mundial de clubes da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Com 329 pontos, o Rubro-Negro está na frente do Liverpool (311 pontos), do Palmeiras, que é o terceiro colocado com 308 pontos, além de Real Madrid (297 pontos) e Chelsea (293 pontos). O anúncio foi feito no site oficial da IFFHS, com uma foto do meia flamenguista Arrascaeta beijando a taça da Copa Libertadores de 2019. “O Flamengo, do Brasil, vencedor da Copa Libertadores, é o novo líder do Ranking Mundial de Clubes 2022 à frente de Liverpool, Palmeiras, Real Madrid e com o Chelsea completando o Top-5”, informou. Além do time carioca e do Alviverde, aparecem no top-20 do ranking o Athletico-PR, na 13ª colocação, com 225 pontos, o São Paulo, na 16ª posição, com 218 pontos, e o Atlético-MG, 19º colocado, com 213 pontos.