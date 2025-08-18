Flamengo anuncia casa de apostas como novo patrocinador máster em contrato recorde

Após vencer concorrência com outras empresas do setor, Betano vai pagar R$ 250 milhões por temporada ao clube, além de bonificações; parceria abrangerá o futebol, esportes olímpicos e a FlamengoTV

O Flamengo oficializou nesta segunda-feira (18) a Betano como sua nova patrocinadora máster. O contrato, que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo em reunião marcada para esta terça-feira (19), terá duração de três anos e quatro meses, com início em setembro de 2025. O acordo é considerado o maior patrocínio máster do futebol brasileiro, com valores que superam R$ 250 milhões por temporada, além de bonificações. A parceria também abrangerá o futebol profissional, os esportes olímpicos — como vôlei, basquete e futebol feminino — e a FlamengoTV.

A decisão foi tomada na última sexta-feira (15), após reunião da diretoria rubro-negra. O clube havia recebido cerca de sete propostas de casas de apostas, sendo três com cifras mais altas: Sportingbet, Betano e Superbet. Apesar de a Superbet ser vista como favorita nos bastidores, a oferta final da Betano foi considerada a mais vantajosa.

Na semana passada, o Flamengo rescindiu de forma amigável o contrato com a Pixbet, que ocupava o espaço máster na camisa há quase duas temporadas. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, havia obtido autorização para negociar um substituto com valor mínimo de R$ 125 milhões anuais. Em nota oficial, o Flamengo destacou que o acordo reforça sua estratégia de expansão global e agradeceu à Betano pela confiança.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA