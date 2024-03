Flamengo anuncia contratação de Carlinhos antes da final do Carioca

Jogador revelado pelo Corinthians tem 27 anos e hoje defende o Nova Iguaçu, adversário do Mengão na final do Estadual; Marcos Braz afirma que acelerou negócio para afastar rivais

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O atacante Carlinhos em ação pelo Nova Iguaçu no primeiro jogo contra o Flamengo pela final do Carioca



O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, anunciou a contratação do atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, minutos antes da partida contra o rival da Baixada Fluminense. O jogador de 27 anos foi titular da equipe da Baixada Fluminense no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, que terminou com vitória rubro-negra por 3 a 0. Em entrevista à beira do gramado do Maracanã, Braz afirmou que a contratação do centroavante é uma aposta para reforçar o elenco do Mengão. O dirigente ressaltou que a decisão de trazer o jogador não está relacionada à suspensão de Gabigol por tentativa de fraude em um teste antidoping.

Carlinhos também comentou sobre a transferência, revelando que jogar no Flamengo sempre foi um sonho, mas que está focado em conquistar o título pelo Nova Iguaçu antes de se juntar ao novo clube. O atacante deve estar em campo na segunda partida da final do Campeonato Carioca. Marcos Braz explicou que a contratação de Carlinhos antes do final do Estadual foi uma estratégia para evitar que o jogador fosse para outro clube. O dirigente se mostrou otimista em relação ao recurso de Gabigol na Corte Arbitral do Esporte e acredita que a suspensão do atacante será revista.

Revelado pelo Corinthians, Carlinho foi campeão e artilheiro da Copa São Paulo de 2017, com 11 gols, mas não conseguiu se firmar no profissional do Alvinegro. Ele fez apenas uma partida pelo profissional do Timão. Antes de chegar ao Nova Iguaçu, passou por Oeste, Novorizontino, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus-SP e Camboriú.

