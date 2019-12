Flamengo anuncia que não vai disputar a Copa SP de Futebol Júnior em 2020

Flamengo/ Divulgação Rubro-Negro vai usar os jovens no início do Campeonato Carioca



O Flamengo anunciou, por meio de nota oficial, nesta segunda-feira (30), que não irá participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada de 2020.

A direção do Flamengo informou que a desistência de participar do torneio mais tradicional de base do Brasil se deu por conta da negativa por parte da Federação Paulista de Futebol para trocar alguns nomes, fora do prazo de inscrição, que já estavam relacionados para a competição.

O Rubro-Negro alega que o calendário esticado da temporada de 2019, que se encerrou apenas no dia 21 de dezembro, fez com que os atletas do time profissional precisassem tirar férias até o fim de janeiro. Com a Taça Guanabara tendo seu início em meados do primeiro mês de 2020, seria necessária a participação de jogadores do sub-20 inscritos na Copinha.

Além disso, o Fla alega que alguns dos atletas anteriormente inscritos na Copa SP sofreram lesões e não poderiam disputar a competição. O clube solicitou a Federação a mudança de sua lista, apesar do prazo já ter se encerrado. Com a negativa da FPF, o Rubro-Negro decidiu por não disputar o torneio.