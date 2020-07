Flamengo comemora decisão do TJD, mas não confirma se transmitirá final

Clube diz que só exercerá direito caso não haja problemas entre Flu e Globo

Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo Rodolfo Landim (foto) é o atual presidente do Flamengo



O Flamengo comemorou em seu site a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD), mas não confirmou que vai exercer o direito de transmitir a final da Taça Rio, contra o rival Fluminense, na noite desta quarta.

Em nota, o Rubro-Negro diz que “apesar desta decisão favorável, o Flamengo, seguindo o que preconiza a MP 984, que garante que o direito de transmissão é do clube mandante, informa que só exercerá o direito conseguido no TJD caso o imbróglio judicial entre o Fluminense e a Rede Globo de Televisão continue e impeça a transmissão do jogo pelas duas instituições.”

Mais cedo, o Fluminense reiterou que não há nenhum imbróglio entre o clube e a emissora. “O Fluminense Football Club, sensibilizado com a incomparável sensibilidade e empatia do Flamengo, esclarece que não tem qualquer problema com o Grupo Globo e que todos os brasileiros poderão assistir a partida através da FluTV”, disse.