Flamengo confirma a contratação de Pedro em definitivo; veja detalhes

O atacante Pedro, destaque do Flamengo na temporada, continuará na equipe do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 9, o Rubro-Negro anunciou que comprou o centroavante em definitivo da Fiorentina e que ele assinou contrato válido até 2025. Pedro estava emprestado ao clube carioca até 31 de dezembro de 2020. A informação foi confirmada pelas duas agremiações envolvidas. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que enviou à Fiorentina o comunicado sobre o direito de compra do atleta @Pedro9oficial. O atacante segue defendendo o Mais Querido até 2025”, comunicou o Fla. “A Fiorentina informa que o Clube de Regatas do Flamengo exerceu o direito de resgate pela compra definitiva do jogador de futebol Pedro Guilherme Abreu dos Santos”, disse o time de Florença.

O atacante também falou após a confirmação do negócio. “Quero dizer a vocês que vou continuar realizando o meu sonho. Estou muito feliz de poder estar aqui até 2025, realizando meu sonho”, disse Pedro em vídeo divulgado nas redes sociais do Flamengo. “Obrigado a todos que me apoiaram e que mandaram todo apoio para mim. Espero poder continuar conquistando muitas coisas aqui, fazendo meus gols e conquistando títulos, que é o mais importante. Estou feliz demais por poder continuar vivendo nesse clube”, afirmou.

A Fiorentina já foi informado pelos rubro-negros que os 14 milhões de euros (mais de R$ 87 milhões) restantes para a aquisição dos direitos serão quitados em seis parcelas durante aproximadamente três anos. Cada parcela tem valor de cerca de 2,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões). Serão dois pagamentos a cada ano, com encerramento em 2023. O primeiro precisa ser realizado, obrigatoriamente, no trimestre inicial de 2021. O contrato de empréstimo feito no começo de 2020 já previa valores e forma de pagamento, confirmados na negociação de compra definitiva. O prazo para a aquisição do atleta por parte do Flamengo se encerrava nesta quinta-feira. Pedro vai assinar contrato de cinco anos com o Flamengo. O atacante é o artilheiro da equipe no ano, com 20 gols em 39 partidas, desempenho que lhe rendeu nova convocação à seleção brasileira.

A confirmação do exercício do direito de compra também impacta outros dois times do Rio: o Artsul e o Fluminense. Responsáveis pela formação de Pedro e pela venda do atleta à Fiorentina, os clubes esperam receber quase R$ 9 milhões cada. O Fluminense deverá embolsar 20% do valor a ser pago pelo Flamengo. Isso se deve ao fato de que, apesar de ter vendido 30% dos direitos do centroavante para a Fiorentina em 2019, o clube tricolor manteve uma fatia de 20%. O montante, porém, não será depositado totalmente para o Fluminense. Em acordo com o Artsul, que tinha 50% dos direitos antes da transferência para a Fiorentina, o clube tricolor se comprometeu a dividir pela metade os recebimentos futuros. Assim, cada um receberá R$ 8,6 milhões. Entretanto, ainda não se sabe quando as equipes vão embolsar os valores, já que o Flamengo pagará a Fiorentina até 2023 e o clube da Itália precisa repassar os montantes para o Fluminense.

