Flamengo confirma saída de Andreas Pereira: ‘Desejamos sucesso na carreira’ 

Em nota, o Rubro-Negro informou que o contrato de empréstimo junto ao Manchester United se encerrou na última quinta-feira e confirmou que não irá comprar o meio-campista em definitivo

ANDRÉ FABIANO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Andreas Pereira se prepara para fazer cruzamento durante partida do Flamengo



O Flamengo oficializou na manhã desta sexta-feira, 1º, que Andreas Pereira não continuará no clube para o restante da temporada. Em nota divulgada nas redes sociais, o Rubro-Negro informou que o contrato de empréstimo junto ao Manchester United se encerrou na última quinta-feira e confirmou que não irá comprar o meio-campista em definitivo – o time britânico havia feito um acordo com os cariocas para receber 10 milhões de euros pelo atleta (cerca de R$ 55 milhões), mas viu os dirigentes flamenguistas desistirem.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa o encerramento de contrato com o atleta Andreas Pereira no último dia 30 e agradece o profissionalismo durante todo o período em que vestiu o Manto Sagrado. Desejamos sucesso na sequência da carreira”, diz o comunicado. Contratado na metade do ano passado, o meia deixa a Gávea com 53 partidas, contribuindo com 8 gols e 3 assistências – a última bola na rede foi na vitória contra o Tolima (Colômbia), na quarta-feira passada. Apesar disso, o volante ficou marcado pelo grave erro cometido na final da Libertadores da América 2021, quando perdeu a bola no campo de defesa e viu Deyverson fazer o gol do título para o Palmeiras.