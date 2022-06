Com golaço de Andreas Pereira, Flamengo faz 1 a 0 no Tolima pela Libertadores

Jogador fez seu último jogo pelo rubro-negro antes de voltar à Inglaterra; partida de volta será na próxima semana

EFE/Mauricio Dueñas Castañeda Andreas se despediu do clube com golaço e encaminhando classificação às quartas de final



O Flamengo está em vantagem nas oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, 29, a equipe carioca enfrentou o Tolima, fora de casa, e venceu por 1 a 0. Se despedindo do clube para jogar na Inglaterra, Andreas Pereira marcou um golaço aos 16 minutos com uma bomba de muito longe. O jogo, no geral, não foi fácil para os brasileiros. Aos 28 minutos, Léo Pereira tirou em cima da linha e o Tolima ainda perdeu outra chance no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o Tolima perdeu a intensidade e se afobou nas finalizações, causando sustos, mas nenhuma chance clara de gol. Do outro lado, o Flamengo usava os contra-ataques rápidos para surpreender, mas não conseguiu mais balançar as redes. O jogo de volta acontece na próxima semana, no Maracanã.