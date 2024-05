Haaland faz quatro gols e lidera goleada do Manchester City contra o Wolverhampton

Norueguês disparou na liderança da artilharia da Premier League, com 25 tentos; equipe de Pep Guardiola tem um ponto e um jogo a menos do que o Arsenal, o líder do Campeonato Inglês

ADAM VAUGHAN/EFE/EPA Haaland comemora com Foden e Bernardo Silva após marcar o quarto gol dele e do Manchester City na partida



O norueguês Erling Haaland brilhou ao marcar quatro dos cinco gols na vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton por 5 a 1, pela 36ª rodada da Premier League, neste sábado (4), no estádio Etihad. O centroavante liderou a goleada e ajudou sua equipe a manter-se na disputa pelo título inglês — a equipe de Pep Guardiola tem um ponto e um jogo a menos do que o Arsenal, o primeiro colocado. Haaland abriu o placar aos 11 minutos, de pênalti, ampliou aos 34 e completou seu hat-trick no primeiro tempo aos 47, em outra penalidade. Ele ainda marcou o quarto gol aos 8 minutos da etapa final. O gol de honra do Wolverhampton foi marcado por Hwang Hee-Chan.

Com esses quatro gols, Haaland disparou na liderança da artilharia da Premier League, com 25 gols, seguido por Isaak, do Newcastle, e Palmer, do Chelsea, ambos com 20. O City dominou o jogo desde o início, controlando o ritmo e limitando as chances do Wolverhampton. Mesmo após o primeiro gol, a equipe da casa continuou pressionando, com destaque para as jogadas de De Bruyne e Foden para Haaland. Destaque também para as atuações de Gvardiol, Rodri e Bellegarde, além de Julián Álvarez, que anotou o quinto do time de Manchester. A vitória mantém o City na briga pelo título inglês, com 82 pontos, um a menos que o líder Arsenal. Na próxima rodada, o City enfrenta o Fulham, enquanto o Wolverhampton encara o Crystal Palace. O jogo adiado dos Citizens contra o Tottenham será no dia 14.

